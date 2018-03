Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 mai 2013 08:31 15. mai 2013 - 08:31

Genève - Vainqueur 109-91 mardi au Texas, San Antonio a repris l'avantage (3-2) dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NBA qui l'oppose à Golden State. Indiana mène pour sa part 3-1 face aux Knicks.

Tony Parker s'est montré décisif dans un cinquième acte crucial pour les Spurs, qui pourraient conclure la série jeudi en Californie. Le Français a signé un double double, terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points tout en ajoutant 10 passes décisives.

San Antonio a également profité du jour sans vécu par les deux plus fines gâchettes des Golden State Warriors. Stephen Curry et Klay Thompson ont dû se contenter de 9 et 4 points, avec respectivement 4/14 et 2/8 au tir.

Indiana n'est plus qu'à une victoire de la finale de la Conférence Est, qu'il n'a plus disputée depuis 2004. Les Pacers se sont imposés 93-82 mardi, étouffant notamment les Knicks dans la raquette (54 rebonds à 36). Ils ont pu compter sur l'efficacité de George Hill (26 points) et de Paul George, auteur de 18 points, 14 rebonds et 7 assists.

Neuer Inhalt Horizontal Line