Ce contenu a été publié le 26 mars 2010 01:16 26. mars 2010 - 01:16

Los Angeles - L'acteur et réalisateur américain Dennis Hopper, 73 ans, un des visages célèbres du cinéma américain, est entré dans la phase terminale de son cancer de la prostate, a indiqué son avocat. Il a néanmoins dit qu'il participerait vendredi à l'inauguration de son étoile sur la "Walk of Fame" d'Hollywood.

L'acteur notamment connu pour son rôle de motard dans "Easy Rider", n'a plus la capacité de répondre aux requêtes de son épouse Victoria avec qui il est en instance de divorce, a aussi précisé l'avocat de la star, Joseph Mannis, dans des documents présentés mercredi devant la Cour supérieure de Los Angeles et révélés jeudi par la chaîne de télévision de Los Angeles KTLA.

Le médecin de Dennis Hopper indique dans les mêmes documents que la star pèse 45 kilos et est incapable d'avoir une conversation.

Au cours de sa carrière d'acteur, qui s'étale sur plus de cinquante ans, Dennis Hopper est notamment apparu dans "Johnny Guitar" (1954) et "La fureur de vivre" (1955) de Nicholas Ray, "L'ami américain" de Wim Wenders (1977), "Apocalypse now" de Francis Ford Coppola (1979), ou "Blue velvet" de David Lynch (1986).

