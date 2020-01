La reprise a souri aux équipes qui se déplaçaient samedi. Dans le premier derby romand de l'année, Servette s'est imposé 2-1 à la Maladière contre Neuchâtel Xamax. Lucerne a pour sa part gagné 3-2 à Zurich.

Les Neuchâtelois de Joël Magnin étaient encore en mode Noël. Ils ont en effet donné plusieurs cadeaux à leurs adversaires genevois. Tout d'abord en zappant le début du match, avec un but encaissé après.... treize secondes de jeu. Stevanovic, trouvé sur le côté droit, trouvait la tête de Kone pour le 0-1.

Xamax, qui a raté ensuite plusieurs occasions et s'est aussi brisé sur un excellent Frick, cédait encore peu avant la pause. Tasar, sur un tir légèrement dévié par un défenseur, doublait l'avantage des visiteurs. Pourtant, une réaction rouge et noir se produisait au retour des vestiaires. L'entrée en jeu de Tafer donnait plus de punch aux actions neuchâteloises. Et Kamber, pas tout blanc sur les deux buts servettiens, se rachetait en marquant à la 47e.

Malheureusement pour lui, le joueur de couloir pénalisait ensuite son équipe en se faisant bêtement expulser à la 56e. Mais même à dix, Xamax se procurait encore des occasions et mettait Frick à contribution. Le dernier gros cadeau neuchâtelois arrivait à la 88e quand Nuzzolo, bien trouvé par Serey Die, ne cadrait pas sa reprise alors que tout le stade croyait en l'égalisation. Au final, Servette repart avec les trois points, mais les hommes de Magnin auraient pu, voire dû, obtenir un meilleur salaire.

Fabio Celestini a parfaitement réussi ses débuts sur le banc du FC Lucerne. Sa nouvelle équipe s'est imposée 3-2 contre le Zurich de Ludovic Magnin. Rapidement menés, les visiteurs ont marqué trois fois en un quart d'heure par Voca, Matos et Margiotta.

Dimanche, les Young Boys accueilleront Bâle dans le choc au sommet. Sion se déplacera à Thoune alors que Saint-Gall recevra Lugano.

