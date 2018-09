Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 septembre 2018 16:32 17. septembre 2018 - 16:32

À cause du changement climatique, on estime que les chenilles pourraient devenir un problème croissant pour les chênes en Europe du Nord (image d'illustration).

Quels animaux protègent les chênes des assauts des chenilles? Des scientifiques de sept pays européens, dont la Suisse, se sont attaqués à cette question avec l'aide d'écoliers. Depuis le début de l'année, ces enfants ont déjà caché près de 3000 fausses chenilles.

Les écoliers ont servi de soutien scientifique à un projet insolite depuis le début de l'année: avec du fil de fer et de la pâte à modeler, ils ont construit près de 3000 chenilles, qu'ils ont cachées dans les chênes de leur voisinage. Le but: découvrir quels animaux attaquent et dévorent les chenilles en analysant les traces dans la pâte à modeler.

Le projet, mené en collaboration avec d'autres chercheurs européens sous la direction du centre scienfitique Inra Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, doit déterminer si l'activité des prédateurs naturels des chenilles a une influence sur le climat, indique l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans un communiqué diffusé lundi.

Le dérèglement climatique en cause ?

Avec la hausse des températures, les chenilles sont actives plus tôt au printemps et survivent plus tard dans l'automne. On sait déjà que les insectes phytophages se développent mieux dans des conditions plus chaudes et provoquent ainsi plus de dégâts pour la flore. À cause du changement climatique, on estime que les chenilles pourraient devenir un problème croissant pour les chênes en Europe du Nord.

La dégradation des feuilles du chêne par les chenilles a un impact réel sur les arbres. Cela d'autant plus lorsque des maladies arboricoles ou la sécheresse les touchent comme cet été. Les chênes se protègent déjà via l'augmentation de substances vénéneuses ou répulsives dans leurs feuilles.

Cependant, ils disposent aussi de "gardes du corps" qui se nourrissent des chenilles, tels que des araignées, des oiseaux, des insectes et même des mammifères. L'étude vise à établir avec précision qui sont ces gardes du corps.

L'expérience est à nouveau prévue pour le début de l'année prochaine. Les scientifiques du WSL et leurs collègues européens recherchent donc à nouveau l'aide des écoles pour placer de fausses chenilles dans les chênes.

https://sites.google.com/view/oakbodyguards/home/français

