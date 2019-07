Les chercheurs ont développé des algorithmes d'identification et de comptage sur la base de la caméra dirigée vers la planche d'envol.

Sur le toit du Centre de recherche d'ABB à Cracovie, en Pologne, des colonies d'abeilles sont bardées de capteurs et de caméras. Elles produisent du miel, mais surtout du big data servant à tester et faire évoluer des algorithmes.

Le toit du Corporate Research Center (CRC) du groupe zurichois héberge ainsi 50'000 à 60'000 abeilles. Ce qui était à la base, en 2017, la passion d'un employé s'est mué depuis en expérience scientifique.

Au départ, de simples capteurs d'humidité, de température et de CO2 ont été installés, puis des caméras, des caméras rapides, à infra-rouge ou hyperspectrales, explique le directeur du CRC Marek Florkowski, cité dans un communiqué de l'entreprise.

Une des spécialisations du centre est le développement d'algorithmes informatiques pour interpréter et analyser les grandes quantités de données générées par différents types de capteurs utilisés sur les produits du géant de l'automation et de la robotique.

Or il s'est avéré que les colonies d'abeilles sont parfaites pour générer d'énormes quantités de données brutes permettant de tester ces algorithmes. "Ce qui importe, ce ne sont pas seulement les données, mais aussi l'analyse et l'interprétation des données", précise M. Florkowski.

"Nous essayons de développer des algorithmes de reconnaissance et de classification, et aussi de les accélérer, de les optimiser", ajoute le spécialiste. "Avec les abeilles, nous avons des processus thermiques, des comportements ultrarapides, des comportements lents, nous pouvons faire de la reconnaissance de mouvements et de structures, c'est très utile".

Les chercheurs ont ainsi développé des méthodes d'identification et de comptage sur la base de la caméra dirigée vers la planche d'envol. Des techniques qui peuvent trouver des applications dans différents domaines, pour détecter des objets sur le sol d'une entreprise ou suivre à la trace des conteneurs de shipping, par exemple.

Neuer Inhalt Horizontal Line