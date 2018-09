Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 17:31 23. septembre 2018 - 17:31

Le match YB-Bâle a été interrompu à deux reprises par des jets de balles de tennis au Stade de Suisse. Les deux kops, d'habitude rivaux, se sont unis pour protester contre l'eSport.

Devenu de plus en plus proche du monde du football - avec plusieurs clubs ayant des équipes officielles -, l'eSport était la cible de la Ostkurve bernoise et des représentants de la Muttenzerkurve bâloise. La rencontre a été interrompue deux fois deux minutes.

