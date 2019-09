Des carnets de vote envoyés aux citoyens valaisans en vue des élections fédérales du 20 octobre comportent des erreurs. Il s'agit d'un problème d'impression.

Quelques carnets de vote défectueux ont été signalés pour l'heure dans les communes de Crans-Montana, Liddes et Naters, a indiqué à Keystone-ATS Maurice Chevrier, chef du service valaisan des affaires intérieures et communales, confirmant une information diffusée vendredi par le Walliser Bote. Le problème réside dans la répétition ou l'absence de certaines listes et semble ne toucher qu'une dizaine de carnets de vote.

Le problème est déjà survenu lors d'élections précédentes, notamment en 2015. Dans un communiqué diffusé le 20 septembre dernier, l'Etat du Valais évoquait l'éventualité de carnets de vote incomplets ou comportant des erreurs, invitant les citoyens touchés à échanger leur matériel de vote auprès de l'administration communale.

La commune de Stalden a été la plus touchée, constatant des erreurs dans quelque 200 carnets de vote. Heureusement, elle ne les avait pas encore envoyés aux électeurs.

Les cantons de St-Gall, Thurgovie et des Grisons ont aussi constaté ces derniers jours des erreurs dans leur matériel de vote.

