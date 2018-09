Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 septembre 2018 12:45 27. septembre 2018 - 12:45

ONU et Genève internationale se sont retrouvées pour un hommage à Kofi Annan décédé le 18 août à Berne. Environ 700 personnes ont assisté jeudi à une cérémonie au Palais des Nations. La Suisse a relevé la "résonance" de l'ex-secrétaire général dans le monde actuel.

"Merci pour ce que tu as été, merci parce que tu as tant fait", a affirmé l'ancienne présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey qui représentait le Conseil fédéral. L'héritage de celui qui a dirigé les Nations Unies de 1997 à 2006 "résonne particulièrement aujourd'hui" alors que "la gouvernance mondiale se voit bousculée par quelques hommes forts".

Ovationnée par une salle debout, la veuve de M. Annan, Nane, a elle partagé avec une certaine émotion "l'inspiration" que continuera, selon elle, à apporter l'ancien secrétaire général. Ces dernières semaines, des hommages avaient convergé du monde entier.

A Genève, outre la famille, la conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta, le maire Sami Kanaan et la communauté des ambassadeurs auprès de l'ONU étaient présents dans les travées. L'ancien émissaire de l'ONU sur la Syrie Lakhdar Brahimi, qui avait succédé dans ce mandat au Ghanéen, le président du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab, le banquier Ivan Pictet ou encore les membres de la Fondation Kofi Annan participaient également.

L'ancien secrétaire général a établi les droits de l'homme au centre de la "légitimité internationale", soutenant notamment le lancement du Conseil des droits de l'homme porté par la Suisse, a rappelé Mme Calmy-Rey. Elle a affirmé que le Ghanéen avait sorti l'ONU d'un bastion entre Etats pour l'élargir à la société civile et aux entreprises.

"Prix Nobel des beaux-pères"

Co-lauréat du Prix Nobel avec l'organisation, M. Annan a réussi "en très peu de temps à donner un prestige aux Nations Unies" et un "enthousiasme" à l'intérieur de l'institution. Etabli à Genève, l'ancien secrétaire général en était citoyen d'honneur.

"Il aimait Genève, la ville pour laquelle il a beaucoup fait et qui lui doit tant", a affirmé le directeur général de l'ONU à Genève. Parmi "ce qui me manquera le plus" figure "son optimisme contagieux", a ajouté Michael Møller, proche de M. Annan.

Genève a aussi été le lieu de rencontre de l'ancien secrétaire général avec son épouse. Un mariage "au-delà de toutes les attentes", a dit Nane Annan. "Si le Prix Nobel des beaux-pères existait", le Ghanéen le recevrait, a renchéri la fille de la Suédoise, d'une précédente union. Après des funérailles d'Etat au Ghana, une cérémonie avait aussi eu lieu à l'ONU la semaine dernière à New York.

Neuer Inhalt Horizontal Line