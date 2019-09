L'hôpital neuchâtelois (HNE) organise deux concerts sur ses sites de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, à l'initiative de la Haute école de musique (HEM) de Genève-Neuchâtel. Mozart, Schumann et Chostakovitch viendront aux oreilles des patients et des visiteurs.

"Les hôpitaux sont des lieux de vie où les patients et les visiteurs de passage aiment se distraire", relève la HEM dans un communiqué publié jeudi, en précisant que l'HNE a accepté sa proposition avec "enthousiasme". Le double événement s'inscrit dans le cadre du lancement d'une série de concerts de la HEM à travers le canton de Neuchâtel.

Les concerts sont prévus le 20 septembre dans le hall d'entrée du site de Pourtalès, à Neuchâtel, et le 30 octobre dans le hall d'entrée du site de La Chaux-de-Fonds. Dans la métropole horlogère, l'événement coïncidera avec le vernissage d’une exposition photographique coorganisée par l’HNE et le Musée des Beaux-Arts du Locle.

