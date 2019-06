Jakob Fuglsang est le grand gagnant de l'avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné. Dans des conditions dantesques, le Danoisa pris le maillot jaune à Sept-Laux, alors que Wout Poels s'est imposé.

Il fallait être costaud et se reposer sur un mental infaillible pour venir à bout de cette avant-dernière étape du Dauphiné. Le parcours, déjà, faisait la part belle aux grimpeurs les plus frais, avec près de 4000 mètres de dénivelé concentrés sur 133 kilomètres et avec une arrivée au sommet au domaine des Sept-Laux après une longue montée roulante sur 19 bornes.

Et puis les conditions météorologiques n'ont pas facilité la tâche des coureurs. Peu après l'avant-dernière ascension de la journée, le peloton a été "arrosé" par un gros orage, orné de quelques grêlons, Des intempéries si intenses qu'elles ont coupé la liaison TV et la diffusion des images pendant une dizaine de minutes. Une pluie qui n'a jamais cessé...

Reste que les favoris ont fait le boulot. C'est Nairo Quintana qui a dégainé le premier à 11 km de l'arrivée. Mais c'était peut-être trop tôt pour le Colombien de la Movistar, qui a eu de la peine à suivre les coureurs les plus frais dans les derniers hectomètres. Thibaut Pinot, Romain Bardet s'y sont essayés aussi. Mais personne n'a été aussi fort que Jakob Fuglsang.

A quatre kilomètres de la ligne, le Danois de l'Astana a fait le trou, juste accompagné par Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe). Une attaque suffisamment tranchante pour se débarrasser du maillot jaune Adam Yates (Mitchelton) et aller prendre la tête (8 secondes d'avance sur le Britannique) avant le dénouement de ce Dauphiné.

Reste qu'à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, le Néerlandais Wout Poels (Ineos) était revenu sur le duo, qu'il a pu coiffer sur le fil. De quoi s'adjuger une étape quasi apocalyptique.

Arrivée en Suisse dimanche

Si les favoris ont été secoués samedi, la journée de clôture de cette course montagneuse ne promet pas d'être plus calme dimanche. Au contraire, elle s'annonce encore plus nerveuse, avec sept cols à franchir en seulement 113 kilomètres.

Surtout, l'arrivée sera jugée en Suisse du côté de Champéry. Au départ de Cluses, l'étape conduira les coureurs notamment du côté des Pas de Morgins, avant un passage par Monthey puis la Côte des Rives. La montée vers la station des Portes du Soleil aura un rôle de juge de paix dans cette course particulièrement relevée.

