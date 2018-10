Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

19 octobre 2018

Au dernier jour du 12e sommet Europe - Asie, vendredi à Bruxelles, les chefs d'Etats et ministres de 53 pays ont évoqué les défis globaux que sont le changement climatique, le commerce ou les investissements. Alain Berset représentait la Suisse.

Le président de la Confédération apprécie le caractère informel de ce sommet, qui offre la possibilité aux Etats d'Europe et d'Asie d'échanger idées et expériences. Il constitue un cadre approprié dans lequel le multilatérialisme peut et doit être encouragé, a dit M.Berset selon le texte écrit de son discours.

"Ce sommet est aussi la réponse à un paradoxe de notre temps", a ajouté le Fribourgeois. Dans des conditions de protectionnisme croissant, des problèmes comme la protection du climat ou la sécurité ne peuvent être combattus que par la coopération entre Etats.

Le sommet doit se terminer ce vendredi par une rencontre des représentants de l'UE avec ceux de la Corée du Sud et ceux de la Fédération des Etats du sud-est asiatique. En marge du sommet, Bruxelles voulait en outre signer un accord de libre-échange et un contrat d'investissements avec Singapour.

