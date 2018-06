Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juin 2018 17:13 13. juin 2018 - 17:13

Les travaux de nettoyage et de remise en état se sont poursuivis mercredi à Lausanne après les pluies torrentielles tombées dans la nuit de lundi à mardi. Les dégâts devraient avoisiner les 5 millions de francs.

"Notre estimation est proche des 5 millions de francs", a déclaré mercredi à Keystone-ATS Claudia Freire, chargée de communication de l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA). "A ce jour, nous avons recensé environ 650 cas, mais nous devrions en recevoir entre 1000 et 1500 au final", a-t-elle estimé.

"Les gens sont d'abord occupés à vider l'eau et à ranger, après les dégâts. Ils déclarent leur sinistre plus tard", a-t-elle expliqué. La plupart des cas concernent des inondations de locaux. Un bilan plus précis devrait être tiré la semaine prochaine.

Plus de 500 interventions

Les fortes pluies tombées en début de semaine ont particulièrement touché le sud et le centre de la ville. Les pompiers, la protection civile et les différents services de la ville ont procédé à plus de 530 interventions: il s'agissait pour l'essentiel d'inondations, mais aussi de coulées de boue, de chutes d'arbres, de pavés soulevés et d'amoncellements de gravats.

Les travaux de remise en état se sont poursuivis mercredi. "Les sapeurs-pompiers vont continuer à travailler mercredi soir, et vraisemblablement durant la nuit", a expliqué Michel Gandillon, chef de la cellule communication de l'état-major DIAM (Directives d'intervention en cas d'accidents majeurs). Au total, près de 480 personnes ont été mobilisées pour ces intempéries "sans précédent" où 41 litres d'eau au m2 se sont déversés en dix minutes.

Parcs encore fermés

Depuis mardi soir, les quais d'Ouchy sont à nouveau accessibles aux voitures. Le parc Mon-Repos est partiellement ouvert, mais la colline de Montriond reste fermée aux promeneurs, en raison des risques de chutes d'arbres ou de branches. "Nous n'avons pas encore fait tous les contrôles qui s'imposent", a expliqué M. Gandillon.

Le groupe d'artillerie 1 de l'Armée suisse, qui prenait part à un exercice à Lausanne, s'est mis spontanément à disposition. Une cinquantaine de militaires ont participé durant la journée de mardi et mercredi matin au déblaiement et au nettoyage des quais d'Ouchy, avec les employés du service des Parcs et promenades de la ville.

Neuer Inhalt Horizontal Line