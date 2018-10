Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 octobre 2018 23:43 25. octobre 2018 - 23:43

Des dizaines de civils ont été tués par des frappes mercredi sur la province de Hodeida, dans l'ouest du Yémen, a indiqué l'ONU jeudi. Les rebelles Houthis accusent la coalition militaire soutenant le gouvernement et conduite par l'Arabie saoudite.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) n'a lui pas précisé la nature des frappes ayant visé les villes de Beit al-Faqih et Al-Hali. Il a fait état d'au moins 21 civils tués et 10 autres blessés par des frappes ayant touché une usine de conditionnement de légumes dans le secteur de Al-Masoudi situé dans la ville de Beit al-Faqih. En outre, trois personnes ont été tuées et six blessés par des frappes ayant visé trois véhicules dans le secteur d'Al-Hali.

"Des civils sont en train de payer un prix choquant à cause de ce conflit", a déploré Lise Grande, Coordinatrice humanitaire de l'ONU pour ce pays. "C'est la troisième fois au cours de ce mois que les combats provoquent un grand nombre de victimes à Hodeida".

La coalition, dont l'aviation est un atout crucial dans le conflit, a réussi à déloger les rebelles de plusieurs régions du sud du pays mais ces derniers contrôlent toujours la capitale Sanaa et d'autres pans du territoire. Plusieurs sessions de négociations entre belligérants n'ont pas abouti.

Plus de 10'000 morts

Le 18 septembre, après la non tenue de pourparlers annoncés par l'ONU à Genève, la coalition a annoncé la reprise d'une offensive - suspendue en juin - pour reprendre aux rebelles Hodeida, chef-lieu de la province du même nom et principal point d'entrée des importations et de l'aide internationale.

La coalition a été accusée à plusieurs reprises de bavures ayant coûté la vie à des centaines de civils. Elle a admis sa responsabilité dans certains raids ayant tué des civils mais accuse les Houthis de se mêler aux civils ou de les utiliser comme boucliers humains.

Depuis mars 2015, le conflit au Yémen a fait plus de 10'000 morts et provoqué "la pire crise humanitaire au monde", selon l'ONU.

