Des dizaines de feux de brousse faisaient rage vendredi dans l'est de l'Australie, ont indiqué les pompiers, en grande difficulté pour lutter contre tant de feux à la fois. En période estivale, les feux de brousse sont fréquents sur l'île-continent.

Mais cette année, ils ont débuté de manière précoce. Au total, une centaine d'incendies sont en cours dans les zones rurales des Etats de Nouvelles-Galles du Sud et du Queensland. Dix-neuf d'entre eux, dangereux, ne sont toujours pas maîtrisés.

"Nous n'avons jamais eu autant d'incendies en même temps et avec un tel niveau d'urgence", a déclaré Shane Fitzsimmons, responsable des services d'incendie pour la zone rurale de Nouvelle-Galles du Sud à la chaîne de télévision publique ABC. "Nous sommes en terrain inconnu", a-t-il ajouté.

Si ce début de saison des incendies est dramatique, les scientifiques s'inquiètent pour les prochains mois. Le changement climatique et des cycles météorologiques défavorables ont généré une sécheresse exceptionnelle, un faible taux d'humidité et de forts vents qui contribuent à générer des feux de brousse.

Répit ce week-end?

Les différents incendies s'étendent sur une bande d'environ un millier de kilomètres le long du littoral pacifique et les pompiers sont à la peine, en dépit de l'appui aérien de 70 appareils. En Nouvelle-Galles du Sud, les autorités ont indiqué que les feux ont franchi les zones de confinement et une partie de l'autoroute du Pacifique qui relie Sydney et Brisbane a été fermée.

Le long de la Sunshine Coast dans le Queensland, la police a ordonné l'évacuation totale de Tewantin, une banlieue d'environ 4500 habitants. Dans certaines régions, les résidents se sont retrouvés coincés et ont reçu pour instruction de "chercher un abri car il est trop tard pour partir".

Des radios locales ont interrompu leurs programmes afin de donner des instructions sur la manière de survivre à un incendie dans le cas où des personnes se retrouveraient coincées dans leur maison ou leur véhicule. Les vents forts et les températures élevées que connaît actuellement l'est de l'Australie devraient se calmer au cours du weekend et offrir ainsi un répit sur le front des incendies.

L'Australie a annoncé cette semaine la mise en place d'un programme d'aides financières pour lutter contre les conséquences de la sécheresse. La sécheresse est une caractéristique de l'Australie, mais les scientifiques estiment que les climats extrêmes sont exacerbés par le changement climatique.

