Les restrictions des vols entre la Russie et la Suisse auraient pu prétériter des soins urgents à Lausanne d'enfants russes atteints d'une tumeur aux yeux. Mais cinq d'entre eux sont arrivés par avion privé mercredi à Genève grâce à un donateur et au soutien suisse.

"La situation de ces enfants est extrêmement urgente" en raison de leur rétinoblastome, explique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). "Leur traitement ne peut souffrir de délai".

Ces enfants de deux à cinq ans seront pris en charge par l'hôpital Jules-Gonin, spécialisé sur cette pathologie. Les familles russes avaient contacté l'ambassade de Suisse à Moscou après avoir appris qu'un premier enfant de trois ans avait pu être acheminé en Suisse début avril grâce à une collaboration entre Berne, la Russie et la France.

Et tant que les vols commerciaux ne sont pas rétablis, il faudra trouver des dispositifs qui permettent d'acheminer vingt personnes par mois. Pour mai, un donateur privé a financé deux vols, celui arrivé mercredi et un second attendu vendredi. Au total, ces deux liaisons ont été prévues pour dix enfants et leurs familles.

