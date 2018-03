Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Genève - Les femmes qui désirent allaiter en public mais à l'abris des regards pourront bientôt le faire à Genève. Des espaces leur seront réservés dans des centres commerciaux, des petits magasins, des bibliothèques municipales, des administrations et quelques cafés et restaurants.

Des études montrent qu'environ la moitié des femmes qui donnent le sein ne se sentent pas à l'aise de le faire en public, a indiqué Lucia Floris, sage-femme et présidente de l'association "Allaitement dans la Cité". L'allaitement peut dès lors être entravé par l'absence de lieux où les mères peuvent le faire tranquillement pendant leurs déplacements.

L'association a donc recherché de tels endroits: plusieurs dizaines d'entre eux, offrant de bonnes conditions de discrétion et d'hygiène, ont été répertoriés. "Il ne s'agit pas de pièces fermées mais de coins à l'abri du regard, par exemple derrière une plante", a expliqué Lucia Floris.

Les établissements abritant ces lieux afficheront un logo. Pour marquer l'ouverture des premiers espaces d'allaitement à Genève, une cérémonie aura lieu le 12 novembre à la Brasserie des Halles de l'Île.

L'association s'est inspirée des expériences menées en Espagne, au Canada et en Australie notamment. Fondée en mars dernier, elle a pour but de promouvoir l'allaitement maternel dans le canton de Genève et dans ses environs. Elle compte une quinzaine de membres, dont l'Arcade Sages-femmes et l'Association genevoise pour l'alimentation infantile.

