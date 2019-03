Le 21 décembre 1988, l'avion de la Pan Am avec 259 personnes à bord avait explosé au-dessus de Lockerbie (archives).

La justice allemande a annoncé jeudi avoir auditionné à la demande de l'Ecosse d'anciens agents de la police secrète est-allemande, la Stasi, sur l'attentat de Lockerbie de 1988. L'attentat avait fait 270 victimes.

"Le parquet général de Berlin a reçu des demandes d'assistance juridique de la part de l'Ecosse, sur la base desquelles plusieurs employés présumés de la Stasi ont été interrogés, notamment à Berlin", a expliqué l'institution judiciaire sur Twitter. Elle n'a pas donné davantage d'explications.

Le journal Bild avait rapporté mercredi que les procureurs écossais enquêtaient sur la possibilité que des agents de la Stasi aient collaboré avec l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Ce dernier avait officiellement reconnu en 2003 sa responsabilité dans le pire attentat jamais commis sur le sol britannique et payé 2,7 milliards de dollars aux familles des victimes en guise de dédommagement.

L'enquête se tourne donc désormais sur une éventuelle implication des services de la police politique de l'ancienne République démocratique allemande (RDA). Cette piste avait été un temps privilégiée peu après l'attentat.

La justice allemande a reçu entre le 28 juin 2018 et le 13 mars dernier des demandes concernant au moins cinq personnes qui pourraient expliquer dans quelle mesure la Stasi était impliquée dans l'attentat, selon l'agence dpa. Les intéressés ont été auditionnés en tant que "témoins", a affirmé une porte-parole du parquet à dpa.

Le 21 décembre 1988, les 259 passagers et membres d'équipage du Boeing 747 de la Pan Am parti de Heathrow à destination de New York ont été tués dans l'explosion de l'avion au-dessus de Lockerbie. Onze personnes sont également mortes dans la petite ville écossaise. L'explosion en vol du Boeing avait été provoquée par une bombe dissimulée dans un bagage enregistré en soute.

Une seule personne a jusqu'ici été condamnée, le Libyen Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi, qui a toujours clamé son innocence. Condamné en 2001 à 27 ans de prison, il a été libéré en 2009 pour raisons médicales et est mort trois ans plus tard dans son pays.

Neuer Inhalt Horizontal Line