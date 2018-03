Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 février 2018 15:39 13. février 2018 - 15:39

Une quinzaine d'anciennes gloires a confirmé sa présence au match de bienfaisance organisé le 21 avril à Genève par l'UEFA et l'ONU. La billetterie a ouvert mardi.

Le Portugais Luis Figo, l'un des deux capitaines qui avaient déjà été annoncés avec les entraîneurs français Didier Deschamps et italien Carlo Ancelotti, a dévoilé devant la presse ceux qui ont déjà confirmé leur venue. Parmi eux, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse Alexander Frei et les Champions du monde français Christian Karembeu, David Trezeguet, Youri Djorkaeff et Robert Pirès seront de la partie.

Auxquels s'ajoutent un autre grand international français en la personne d'Eric Abidal, le Brésilien Cafu, les Espagnols Luis Garcia, Fernando Hierro et Gaizka Mendieta, le Finlandais Jari Litmanen mais aussi l'internationale allemande Celia Sasic. "De plus grands noms" encore garniront ces équipes dans les prochaines semaines, a ajouté Luis Figo.

Les billets sont vendus depuis mardi à des tarifs entre 7 et 22 francs. Par ailleurs, la ville de Genève a décidé d'inviter 4000 jeunes footballeurs du canton.

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin s'est réjoui de ce partenariat avec l'ONU pour "la bonne cause". En cas de succès, le match pourrait être répété chaque année, a affirmé de son côté le directeur général de l'ONU à Genève Michael Møller.

Neuer Inhalt Horizontal Line