KEYSTONE/AP/MAHESH MORE

Des hélicoptères de l'armée indienne et des canots de sauvetage ont secouru samedi environ 800 passagers d'un train bloqué par des inondations dues à la mousson près de Bombay. Des pluies torrentielles ont provoqué le débordement d'un fleuve qui a inondé les voies.

Le Mahalaxmi Express a quitté Bombay vendredi dans la soirée en direction de Kolhapur, à 350 km plus au sud, mais n'a pu parcourir que 60 km avant d'être immobilisé, a-t-on appris auprès des services de secours.

Il a été bloqué plusieurs heures dans le district de Thane, avant que les autorités ne fassent appel aux hélicoptères, navires et plongeurs de la marine indienne et de la force nationale de réponse aux catastrophes (NDRF).

Un porte-parole de la NDRF a déclaré que plus de 600 personnes avaient été secourues en quatre heures. Parmi les quelque 800 passagers figuraient neuf femmes enceintes, a-t-il noté.

Plus de 250 morts

Des ambulances et au moins 37 médecins ont été déployés pour soigner les passagers auxquels ont aussi été fourni de l'eau et de la nourriture, a déclaré la compagnie Indian Railways.

Un porte-parole d'Indian Railways a assuré à l'agence de presse PTI qu'un "train d'assistance spéciale" acheminerait les passagers vers leur destination.

D'importantes pluies de mousson se sont abattues sur Bombay, causant l'annulation samedi de onze vols au départ de l'aéroport international de la capitale financière de l'Inde. Neuf avions qui devaient atterrir à Bombay ont été déviés vers d'autres aéroports. En 24 heures, au moins 20 centimètres de pluie sont tombés sur certaines parties de la ville.

Plus de 250 personnes sont mortes dans des inondations en Inde ces deux dernières semaines. Les Etats d'Assam et Bihar, dans le nord-est, sont les plus touchés.

