Pour exclure les risques éventuels et garantir la sécurité des petits enfants, l'OSAV recommande de ne pas utiliser les produits concernés.

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV met en garde contre les dangers des jouets trapèze de Solini, distribués par Baby Walz. Des petits composants peuvent se détacher ou se casser.

Des risques de blessures, d’ingestion et d’étouffement ne pouvant être exclus, l’OSAV recommande lundi dans un communiqué de ne plus utiliser les produits concernés. Les produits concernés ont été immédiatement retirés du marché et rappelés.

Waltz GmbH et Baby Waltz AG ont informé l’Office de la protection des consommateurs et des affaires vétérinaires du canton de Saint-Gall que des petits composants des jouets trapèze "Jungle", "Ferme", "Marin", "Animaux des forêts", "Champignon" et "Bois" de Solini pouvaient se détacher ou se briser lors de leur utilisation.

Les produits concernés sont les suivants: Solini portique d’éveil Jungle (Spieltrapez Dschungel), n° d’article: 6151140; Solini portique d’éveil Ferme (Spieltrapez Bauernhof), n° d’article: 6151159; Solini portique d’éveil Marin (Spieltrapez Maritim), n° d’article: 6151167; Solini portique d’éveil Champignon (Spieltrapez Fliegenpilz), n° d’article: 171803; Solini portique d’éveil Animaux des forêts (Spieltrapez Waldtiere), n° d’article: 173105; Solini portique d’éveil Bois (Spieltrapez Holz), n° d’article: 631485.

Ces produits sont vendus chez: Boutique en ligne de Baby Walz AG; Baby Walz filiale à Bâle; Baby Walz filiale à Cham; Baby Walz filiale à Moosseedorf (Schönbühl); Baby Walz filiale à Oftringen

