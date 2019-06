Ce manuscrit latin sur parchemin du Notre Père est le plus petit ouvrage de la nouvelle exposition de la Fondation Martin Bodmer à Cologny " Géants et Nains".

La Fondation Martin Bodmer à Cologny (GE) présente dès mercredi "Géants et Nains", une nouvelle exposition, consacrée aux livres de toutes les tailles. Au total, 47 ouvrages sont à découvrir. Le plus petit mesure à peine 4,5 millimètres.

Il s'agit d'une version en sept langues du "Notre-Père" composé de deux tomes de 4,5 millimètres, pesant chacun moins d’un gramme. Le plus grand est un livre de format in-plano "atlantico", les "Pitture a fresco del Campo Santo da Pisa de Carlo Lasinio". Il mesure 92 centimètres sur 61 et pèse près de trente kilos.

Les ouvrages de grand format présentent souvent des illustrations. Ce sont des recueils de voyage, de sciences naturelles ou de politique de prestige dont les planches gravées sont un élément essentiel. Plus elles sont grandes, plus le détail et la précision sont permis.

Les petits formats, à l’inverse, sont assez souvent purement textuels. Il s’agit de condenser une oeuvre dans un volume réduit, en se contentant de l’essentiel pour l’emporter en voyage dans une poche ou pour imprimer de minces éditions clandestines destinées à échapper aux polices politiques ou aux douaniers, explique la Fondation Martin Bodmer.

Pour cette nouvelle exposition, la Fondation a eu envie de sortir de ses réserves des ouvrages rarement montrés. Leur taille, soit beaucoup trop grande, soit bien trop petite, les rend peu propices à une exposition classique.

