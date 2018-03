Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 février 2018 11:42 11. février 2018 - 11:42

Des manifestants ont brûlé dimanche un drapeau nord-coréen près d'un théâtre de Séoul. Le président sud-coréen devait assister en compagnie de la soeur de Kim Jong-un à un concert donné par un orchestre nord-coréen.

Le rapprochement promu par le président sud-coréen Moon Jae-in est loin de faire l'unanimité au Sud, et provoque la colère du camp conservateur. "Que ces communistes rouges soient au coeur de Séoul est la plus grande humiliation", criait un manifestant près de la salle de concert. Des dizaines d'autres brandissaient des banderoles condamnant M. Moon et Kim Jong-un, le numéro un nord-coréen.

"Nous sommes contre ces horribles Jeux olympiques politiques", pouvait-on également lire sur des pancartes. Certains manifestants ont mis le feu à un drapeau nord-coréen avant que la police n'intervienne, tandis que d'autres déchiraient des portraits de Kim Jong-un.

Pour eux, le président sud-coréen est coupable d'avoir permis à la Corée du Nord de faire sa propagande au Sud, et d'avoir ce faisant mis en péril l'alliance militaire avec les Etats-Unis.

Le concert de dimanche prévoyait notamment des chansons de K-pop, la pop sud-coréenne, ainsi que des musiques du Nord. Etaient notamment attendus dans ce théâtre, outre M. Moon, Kim Yong Nam, le chef de file de la délégation nord-coréenne en sa qualité de chef de l'Etat, ainsi que la soeur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, qui a remis la veille au président sud-coréen une invitation à se rendre au Nord.

Outre des pom-poms girls et des athlètes, la Corée du Nord a également délégué sur place 140 membres de l'Orchestre Samjiyo. Leur spectacle a déjà attiré les foules, puisque près de 120'000 personnes ont cherché à acheter un des mille billets disponibles.

