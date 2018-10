Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les Suisses n'ont plus forcément besoin d'allumer une radio pour bénéficier des consignes des autorités en cas de catastrophe. Ils peuvent désormais être alertés via l'application gratuite pour téléphone mobile Alertswiss ou son site Internet.

La Confédération et les cantons ont dévoilé jeudi à Berne ces nouveaux canaux de communication officiels. Ces moyens numériques viennent s'ajouter aux sirènes et aux informations transmises par radio.

Le système actuel est efficace et sûr, mais il ne répond plus à de nouveaux besoins, ont justifié les autorités. La majeure partie de la population se sert quotidiennement de moyens de communication mobiles et Internet permet d'informer toujours plus rapidement. Certaines personnes ne savent que faire quand les sirènes résonnent et les malentendants étaient exclus du système jusqu'ici.

Les autorités pourront utiliser les systèmes de communication Alertswiss, gérés par l'Office fédéral de la protection de la population depuis 2015, pour envoyer des messages d'alerte sur les smartphones et publier des consignes sur Internet. Les alarmes seront diffusées simultanément au déclenchement des sirènes. Des alertes et des informations pourront aussi être publiées sans bruit de sirène.

Collaboration étroite

L'optimisation du système est le fruit d'une collaboration très étroite de la Confédération et des cantons. Pour la plupart des événements, l'alarme et l'information relèvent de la responsabilité des cantons ou des communes. L'autorité compétente peut saisir toutes les informations sur un même terminal et tous les canaux de diffusion se basent sur cette même information.

Cela permet de gagner un temps précieux en cas de catastrophe naturelle, accident ou attentat, de minimiser les dommages et en fin de compte de sauver des vies. L'application Alertswiss est disponible gratuitement pour les systèmes d'exploitation Android et iOS.

