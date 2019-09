Des militants du mouvement Extinction Rébellion bloquent le pont Bessières vendredi à Lausanne. Plusieurs d'entre eux ont été délogés par la police avant de reprendre position quelques mètres plus loin.

Environ 200 manifestants se sont installés sur le pont en fin de matinée et ont rapidement fait connaître leurs revendications: que le Conseil fédéral s'exprime à la radio et à la télévision sur le réchauffement climatique. Plus précisément qu'il dise "la vérité sur cette situation critique".

Les manifestants indiquent que selon des scientifiques, "le climat se réchauffe plus vite que prévu. Si vite, qu'il fera sept degrés de plus à la fin du siècle si des mesures ne sont pas prises dès à présent".

Malgré l'intervention de la police pour les déloger, ils étaient encore une centaine à bloquer le pont vers 15h30.

