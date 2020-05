Des militants zurichois de l'association actif-trafic ont aménagé une piste cyclable temporaire sur une route jeudi à Zurich. Ils demandent que les villes accordent "sans délai" plus de place aux cyclistes. L'action s'est interrompue avec l'arrivée de la police.

Le vélo est le moyen de transport le plus approprié pendant la crise du coronavirus, estime actif-trafic. De nombreuses villes dans le monde ont créé des pistes cyclables du jour au lendemain. "Il est grand temps" que la Suisse suive ces exemples et transforme davantage de routes en pistes cyclables.

Jeudi vers 9h30, une voie de la Gessnerallee, près de la gare de Zurich, a été transformée en piste cyclable temporaire. "Pour que les cyclistes de la ville de Zurich puissent se déplacer en toute sécurité au cours de l'été, des mesures immédiates sont nécessaires pour mettre en place un réseau continu de pistes cyclables", a déclaré Simone Brander, membre du parlement de la ville et du groupe régional d'actif-trafic.

Lutte contre le Covid-19

Pour actif-trafic ("umverkehr" en allemand), la promotion de la circulation à vélo est "une mesure importante dans la lutte contre le Covid-19". La règle de distance peut être mieux respectée que dans les transports publics, empêchant ainsi le virus de se propager. "La santé de la population est une priorité absolue", souligne l'association.

L'opération à la Gessnerallee n'a duré que 15 minutes environ, a constaté sur place un photographe de l'agence Keystone-ATS. Elle a été interrompue lorsque la police est arrivée. Les agents ont contrôlé l'identité des militants. Actif-trafic n'avait pas demandé d'autorisation pour son action.

Lettre ouverte à Genève

A Genève aussi, l'association actif-trafic et d'autres organisations souhaitent un développement de la mobilité douce dans le contexte de la sortie progressive du semi-confinement. Le 28 avril, elles ont envoyé une lettre ouverte au conseiller d'Etat Serge Dal Busco, chef du département cantonal des infrastructures.

Les recommandations sanitaires de maintien de la distance physique sont difficilement compatibles avec la très grande proximité dans les véhicules de transport collectif aux heures de pointe, estiment les auteurs de la lettre ouverte. Afin d'éviter que davantage de gens ne se tournent vers la voiture, il faudrait suivre l'exemple de villes comme Berlin, Bogota, New York ou encore Lyon et Milan qui ont décidé d'élargir les voies cyclables.

Actif-trafic, l'ATE, Pro vélo Genève, Mobilité piétonne suisse et le WWF demandent un élargissement des voies piétonnes et cyclables en rognant, s'il le faut, sur l'espace consacré au trafic individuel motorisé. L'objectif est d'éviter un "rebond" du trafic des voitures qui pourrait notamment avoir "des effets délétères sur la pollution de l'air et l'engorgement des routes".

