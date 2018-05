Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

12 mai 2018

Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi à Varsovie pour défendre la liberté et marquer leur attachement à l'Union européenne (UE). Ce défilé était organisé par le principal parti d'opposition Plateforme civique (PO, centre).

"Nous allons lutter pour la liberté, la dignité, la démocratie, une Pologne libre et au sein de l'UE car c'est le plus important", a déclaré Grzegorz Schetyna, chef de PO devant les manifestants.

Ces derniers s'étaient réunis devant le monument dédié à Charles de Gaulle, au coeur de Varsovie, avant de parcourir environ deux kilomètres jusqu'au château royal dans la vieille ville. Au-dessus de leurs têtes flottaient une multitude de drapeaux polonais blancs et rouges ainsi que le bleu et les étoiles du drapeau européen.

"Je suis là parce que la Pologne commence à être isolée (en Europe) à cause des démarches de notre gouvernement, et pour montrer qu'il y a dans notre pays un grand nombre de gens qui soutiennent l'UE et les valeurs qu'elle représente", a déclaré une informaticienne de 32 ans.

Préoccupé par l'évolution de l'Etat de droit et la crainte de voir le pouvoir politique influencer le pouvoir judiciaire, Bruxelles avait déclenché à la fin du mois de décembre dernier la phase préliminaire d'une procédure inédite - l'article 7 du traité de l'Union européenne - pouvant théoriquement mener à une suspension du droit de vote de la Pologne au sein de l'UE.

Selon un récent sondage, PO et ses alliés libéraux de Nowoczesna jouissent du soutien de 33,4% des électeurs, derrière les conservateurs de Droit et Justice (PiS, au pouvoir), crédités de 36,9%. La gauche, absente au parlement, est soutenue par 10% des Polonais.

