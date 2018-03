Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 février 2018 23:25 14. février 2018 - 23:25

Un tireur a fait de "nombreux morts" mercredi dans un lycée du sud-est de la Floride, semant la panique parmi les élèves retranchés dans leurs classes ou tentant de s'échapper. L'homme a finalement été interpellé.

La fusillade a eu lieu peu avant la fin des cours, dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, dont le proviseur Robert Runcie a indiqué en fin d'après-midi qu'il y avait "de nombreux morts". "Il y a au moins 14 victimes jusqu'ici", a affirmé de son côté le bureau du shérif du comté de Broward sur Twitter, sans préciser s'il y avait des morts.

"Les victimes ont été, et continuent, d'être transportées au centre médical de Broward et à l'hôpital Nord de Broward", a-t-il poursuivi. Plus tôt, les pompiers, cités par la chaîne locale CBS Miami, avaient évoqué entre 20 et 50 blessés.

"Oui il pourrait s'agir d'un ancien élève. Nous n'avons pas le nom pour l'instant", a poursuivi devant les médias le proviseur, en référence au tireur. "Nous n'avons reçu aucun avertissement, aucune indication", a souligné Robert Runcie. "Une enquête approfondie va être menée. Dans ces situations, il pourrait y avoir eu des signaux. (...) A notre connaissance, aucune menace n'avait été proférée", a-t-il précisé.

La chaîne CBS Miami a diffusé l'image d'un homme menotté de dos, cheveux courts et vêtu d'un T-shirt rouge, entre des policiers.

La ville de Parkland est située à 70 km environ au nord de Miami, sur la côte Est.

Alarme incendie

"Ce qui s'est passé, c'est que l'alarme à incendie a sonné et nous avons tous pensé que c'était un exercice parce qu'on avait déjà eu une fausse alerte incendie alors on ne l'a pas pris au sérieux, et tout à coup on a entendu des coups de feu de l'autre côté de l'école", a déclaré un élève sur la chaîne locale WSVN 7 News. Racontant comment il s'était échappé, il a expliqué: "nous avons pris un chemin à l'arrière, en file indienne dans la nature".

Les images des télévisions locales montraient plusieurs dizaines de personnes sortant de l'école souvent les mains en l'air ou croisées derrière la tête. L'établissement comptait près de 3000 élèves en 2014.

Des ambulances, des camions de pompiers ainsi qu'une longue cohorte de voitures de police et plusieurs véhicules blindés d'un groupe d'intervention étaient stationnés près du lycée. Des élèves ont été évacués par hélicoptère.

Trump informé

Le président Donald Trump "a été informé de la fusillade dans une école en Floride", a indiqué la Maison Blanche. "Nous surveillons la situation", a-t-elle précisé. "Aucun enfant, enseignant ou quiconque, ne devrait jamais se sentir en danger dans une école américaine", a tweeté le président.

"Nous suivons l'évolution de cette terrible situation dans le comté de Broward en Floride avec des signalements d'une fusillade dans un lycée", a tweeté le sénateur de Floride Marco Rubio.

