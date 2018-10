Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Deux groupes de musulmans américains ont lancé une campagne de financement participatif pour les survivants et les proches des onze victimes de la fusillade qui a éclaté samedi dans une synagogue de Pittsburgh. Plus de 80'000 dollars ont été collectés.

L'opération débutée sur le site LauchGood a atteint son but initial de 25'000 dollars en six heures, son second objectif de 50'000 dollars après un jour et vise désormais les 100.000 dollars. A 02h00, les dons dépassaient 85'000 dollars.

La campagne de financement participatif a été entreprise par CelebrateMercy et MPower Change, deux organisations à but non lucratif de musulmans américains. "Nous souhaitons répondre au mal par le bien, comme le demande notre foi, et envoyer un puissant message de compassion par l'action", ont déclaré ces organisations dans un communiqué.

Les bénéfices de la collecte de fonds serviront à répondre aux besoins à court terme des blessés et des familles endeuillées, dont leurs frais de funérailles et de soins.

"Grâce à cette campagne, nous espérons envoyer un message d'unité des communautés juive et musulmane: il n'y a pas de place pour ce type de haine et de violence en Amérique", ont déclaré les deux organisations. "Nous prions pour que cela rétablisse un sentiment de sécurité et de paix à la communauté des juifs américains qui a été sans aucun doute bouleversée par cet événement".

