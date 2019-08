Le Kunstmuseum de Bâle exposera à partir de samedi 24 travaux majeurs de l'artiste jurassien Rémy Zaugg (1943-2005). Ils ont été donnés au musée par la Fondation Hans et Monika Furer-Brunner.

Intitulée "Schau, ich bin blind, schau." ("Regarde, je suis aveugle, regarde.") en référence à une oeuvre de Rémy Zaugg, l'exposition met en lumière "la profondeur et l'intensité" avec laquelle il a exploré le phénomène de la perception, explique le Kunstmuseum sur son site internet.

Né à Courgenay (alors dans le canton de Berne mais faisant aujourd'hui partie du Jura) et décédé à Bâle, Rémy Zaugg compte parmi les artistes suisses les plus reconnus du XXe siècle. Connu notamment pour ses peintures, il s'est en particulier consacré à l'étude du langage et de la perception.

Les oeuvres du Jurassien sont présentées en résonance avec d'autres pièces de la collection Hans et Monika Furer: de Pia Fries à Robert Mapplethorpe en passant par Andy Warhol. L'exposition se tient jusqu'au 1er décembre.

