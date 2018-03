Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20 février 2018

Près de trois quarts des fruits (72,6%) consommés en France et 41,1% des légumes contiennent des résidus de pesticides, selon un rapport établi par une association écologiste. Le raisin et le céleri branche sont les plus touchés.

Cette étude de Générations futures, publiée mardi, portent sur des échantillons de 52 fruits et légumes non bio analysés sur la période 2012-2016. Elle a été effectuée sur la base des données de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Il en ressort que 89% des raisins, 88,4% des clémentines et mandarines, 87,7% des cerises, 85,7% des pamplemousses et pomelos et 83% des fraises sont contaminés par des pesticides. Au rayon légumes, le céleri branche (84,6%), les herbes fraîches (74,5%) et les endives (72,7%) sont les plus exposés.

A l'inverse, les kiwis (27,1%) ou les avocats (23,1%) pour les fruits, de même que les betteraves (4,4%), les asperges (3,2%) ou le maïs (1,9%) pour les légumes présentent un taux de contamination sous la moyenne.

Taux supérieur aux limites

Selon Générations futures, 2,7% des échantillons des fruits et 3,5% de légumes affichent par ailleurs un taux supérieur aux limites maximales de résidus (LMR) définies par l'Union européenne. La commercialisation est normalement interdite au-delà de ce seuil.

Le gouvernement doit élaborer avant la fin mars un projet de feuille de route dont l'objectif sera notamment de réduire l'utilisation des substances phytopharmaceutiques les plus néfastes pour la santé et l'environnement. Des producteurs maraîchers et arboriculteurs veulent lancer de leur côté un label "zéro résidu de pesticides", différent du bio. Chaque produit ne pourra pas présenter plus de 0,01 mg de pesticide au kilo.

