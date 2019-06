Des mesures exceptionnelles sont prises sur les chantiers vaudois à cause de la canicule. Le travail pourra être arrêté entre 13h00 et 17h00 (archives).

La chaleur va encore monter d'un cran mercredi en Suisse, à la veille du pic attendu de canicule. SRF Meteo table sur des températures allant jusqu'à 38 degrés Celsius dans l'après-midi à Bâle et Sion. L'agence MétéoSuisse prévoit elle 37 degrés.

A 11h40 mercredi, la barre des 30 degrés a été franchie à Sion (30), selon MétéoSuisse. Bâle est à nouveau en tête avec 30,9, suivi de Courtelary (BE) à 30,6 puis d'Aarau et de Stabio (TI) à 30,4. Au bord du Léman, il faisait encore assez frais avec des températures à 27,9 à Genève et 27 à Pully (VD).

Il fera jusqu'à 37 degrés à Zurich et Coire. De nouveaux records pourraient tomber durant la journée. La température la plus élevée l'été dernier était de 36,2 degrés. Le record absolu été enregistré le 11 août 2003 à Grono (GR), avec 41,5 degrés.

La Confédération a émis des alertes de niveau 4 sur un maximum de quatre, pour des régions du Valais, du Tessin et de Bâle. Celui des autres régions de plaine se situe à trois. L'échelle des dangers va de 1 à 4, un avis de degré 4 signifiant un "danger maximum" pour les canicules.

Nuit tropicale

La nuit de mardi à mercredi aura été tropicale en Suisse. Dans les grandes villes, mais aussi dans certains endroits en montagne, le thermomètre n'est pas descendu sous la barre des 20 degrés.

Il a fait particulièrement doux en montagne. Même à 2000 mètres d'altitude, les températures ont dansé avec la barre des 20 degrés, selon le service météorologique privé Meteonews. La nuit de mercredi à jeudi devrait être encore plus chaude.

La nuit dernière, le mercure n'est pas descendu au-dessous de 24,2 degrés à Lugano et 24,1 à Vevey. Sur le Balmberg à 1083 mètres d'altitude dans le Jura soleurois, il a fait 22,4 degrés au plus frais de la nuit et 21,6 au Chaumont à 1130 mètres d'altitude, au-dessus du lac de Neuchâtel. A près de 2000 mètres, le record a été atteint au Maschgenkamm / Flumserberge dans le canton de St-Gall avec 20,2 degrés.

Mesures prises sur les chantiers vaudois

Des mesures exceptionnelles sont prises sur les chantiers vaudois à cause de la canicule. Le travail pourra être arrêté entre 13h00 et 17h00, indiquent mercredi la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et le syndicat Unia.

Les deux partenaires ont décidé d'activer le Fonds santé et sécurité des travailleurs. La mesure permet aux entreprises actives sur des chantiers très exposés d'arrêter le travail entre 13h00 et 17h00 sans devoir supporter les jours de carence de l'assurance-chômage.

La FVE et Unia demandent en parallèle aux maîtres d'ouvrage d'autoriser l'activité sur leurs chantiers "aux heures les plus fraîches de la journée", soit tôt le matin, là où cela ne dérange pas le voisinage.

Effets positifs

La canicule peut aussi déployer des effets positifs, pour les loisirs du moins. Les habitués des bains de la Motta, à Fribourg, pourront ainsi profiter des grandes chaleurs ces prochains jours en allant se baigner jusqu'à 21h45.

En l'état, la mesure est valable jusqu'à dimanche prochain, a fait savoir la Ville de Fribourg mardi. Mais elle pourra être prolongée selon l’évolution de la météorologie, précise le communiqué publié mardi.

