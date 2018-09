Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 septembre 2018 11:05 24. septembre 2018 - 11:05

Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Cap Bon, péninsule du nord-est de la Tunisie. D'impressionnantes inondations ont fait au moins cinq morts et ont détruit routes, commerces et véhicules par dizaines.

L'eau est montée jusqu'à 1,70 m dans certains quartiers de Nabeul, chef-lieu du gouvernorat, où de nombreux ponts et routes ont été endommagés, après ces pluies record qui ont parfois constitué l'équivalent de plus de six mois de précipitations.

"L'essentiel aujourd'hui, c'est la réouverture des routes et d'aider les gens sinistrés", a déclaré à la presse le Premier ministre Youssef Chahed, qui s'est rendu sur place. "Il y a des régions qui sont encore isolées", a-t-il souligné selon la radio privée Mosaïque FM. Un conseil ministériel restreint sera consacré cette semaine à la situation.

Dans la plupart des endroits, l'eau est rapidement redescendue, mais le bilan est monté à cinq morts, après le décès dimanche d'un adolescent qui a été électrocuté, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Un jeune de 16 ans est mort électrocuté dimanche à Bou Argoub, à 45 km au sud-est de Tunis, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Sofiène Zaag. Dans la même localité, deux soeurs de 21 et 24 ans avaient été emportées par la crue soudaine samedi soir alors qu'elles sortaient de leur usine.

Deux hommes se sont noyés, l'un à Takilsa, à une soixantaine de km de Tunis, l'autre à Bir Bouregba, près de la station balnéaire de Hammamet, selon la même source.

Des commerçants ont pu constater dimanche matin l'ampleur des dégâts dans leurs boutiques, tandis que les réseaux téléphoniques sont restés coupés dans une partie de cette péninsule, à une cinquantaine de km à vol d'oiseau de la capitale Tunis.

Petites manifestations de colère

Dans la région, les cours sont suspendus dans certaines écoles lundi. Il a plu 200 mm sur Nabeul et jusqu'à 225 mm en quelques heures à Beni Khalled, dans le centre du Cap Bon, a indiqué à l'AFP l'Institut national de la météorologie tunisien (INM).

Il s'agit des plus importantes précipitations en une si courte période depuis le début des statistiques, en septembre 1995, a précisé l'INM, assurant avoir lancé une alerte aux orages dès vendredi.

Des petites manifestations de colère ont éclaté dans le Cap Bon, et le Premier ministre a appelé au calme alors que d'imposants engins de déblayages et des pompes étaient en action.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont montré des flots puissants charriant des voitures et des pans entiers de chaussées. Des orages violents ont touché la Tunisie depuis le milieu de semaine, entraînant des inondations et des dégâts qui étaient restés uniquement matériels jusque-là.

Ces inondations fréquentes en automne exaspèrent une partie de la population, qui reproche aux autorités de ne pas entretenir les systèmes d'évacuation et le lit des rivières.

Neuer Inhalt Horizontal Line