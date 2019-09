Des roquettes ont été tirées dans la nuit de dimanche à lundi d'un site en Syrie vers Israël. Elles n'ont toutefois pas atteint le territoire de l'Etat hébreu, a annoncé lundi matin l'armée israélienne.

Les roquettes ont été tirées par des "milices chiites" en Syrie opérant sous le commandement de la force al-Qods des Gardiens de la Révolution iraniens, a assuré l'armée israélienne. "Nous tenons le régime syrien responsable pour ces incidents en Syrie", a-t-elle poursuivi sur son compte Twitter.

L'armée israélienne n'a pas précisé si les roquettes avaient été interceptées par son système antimissile "Iron Dome" ou si les frappes annoncées avaient simplement raté leur cible.

Si les frappes de roquettes sont relativement courantes depuis la bande de Gaza vers Israël, il est toutefois rare de voir l'armée israélienne faire état de tentatives de tirs de roquettes depuis la Syrie. L'armée israélienne a mené fin août une frappe en Syrie d'où, selon elle, le Hezbollah et ses alliés iraniens préparaient une attaque au "drone kamikaze" en territoire israélien.

L'Etat hébreu avait dans la foulée accusé l'Iran de chercher à fabriquer, via son allié le Hezbollah libanais, des missiles de précision qui pourraient causer "d'énormes pertes humaines" sur son territoire. L'armée israélienne avait alors diffusé le nom et la photo du "cerveau" de ce projet présumé, piloté selon elle par la Force iranienne al-Qods, unité d'élite chargée des opérations extérieures au sein des Gardiens de la Révolution.

Drone israélien abattu

Plus tôt lundi, le Hezbollah libanais a annoncé avoir abattu un "drone israélien" au moment où celui-ci traversait la frontière avec le Liban, en direction de la localité de Ramieh (sud). L'armée israélienne a répliqué qu'un de ses drones était "tombé" dans le sud du Liban, sans nier directement les affirmations du Hezbollah qui dit avoir "abattu" l'engin sans pilote.

Après une attaque au drone le 25 août, imputée à Israël, contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, le chef du mouvement chiite avait réagi en s'engageant à abattre les drones israéliens qui pénétreraient dans l'espace aérien du Liban. L'escalade des tensions en cours depuis plusieurs semaines s'était achevée le dimanche 1er septembre avec des échanges de tirs entre le Hezbollah et l'Etat hébreu à la frontière entre Israël et le Liban.

La dernière grande confrontation en date entre Israël et le Hezbollah remonte en 2006. Une guerre de 33 jours avait dévasté le Liban et fait plus de 1200 morts du côté libanais, en majorité des civils, et 160 du côté israélien, en majorité des militaires, selon des chiffres officiels.

