La Journée nationale du réfugié se tient samedi sur près de 80 sites en Suisse. L'événement est placé sous le signe des routes migratoires sûres.

La récente décision du Conseil fédéral de fixer des quotas réguliers pour l'accueil des réfugiés reconnus est un pas dans la bonne direction, écrit l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans un communiqué. En participant aux programmes de réinstallation du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), la Suisse leur offre ainsi une route migratoire légale et sûre.

Cependant, au vu du nombre record de personnes déplacées dans le monde et du large soutien affiché par les cantons, les communes et la société civile, l'OSAR estime que le Conseil fédéral ne va pas assez loin en proposant un quota de 800 places par an pour 2020/2021. "La Suisse peut en faire plus", note l'organisation.

Des voies migratoires sûres et légales sont indispensables pour protéger efficacement les réfugiés contre la violence, la misère et la mort, estime l'OSAR. Cette dernière mentionne également le regroupement familial et les visas humanitaires comme voies d'évacuation sûres.

Activités avec la population

La Journée du réfugié regroupe une série d'événements sur cette thématique, organisés par les organisations partenaires de l'OSAR. La population pourra se familiariser samedi sur le sujet, par le biais d'activités interculturelles et de rencontres directes avec les réfugiés.

Quelque 68,5 millions de personnes à travers le monde se trouvent aujourd'hui sur les routes de l'exil, rappelle encore l'organisation. Elle déplore que l'Europe "se replie sur elle-même et s'obstine à repousser les réfugiés sur des routes de plus en plus dangereuses".

