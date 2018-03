Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 août 2014 11:10 12. août 2014 - 11:10

Des triplés pandas sont nés fin juillet dans un zoo chinois, un événement rarissime. "C'est un miracle", s'est enthousiasmé le directeur général du parc, Dong Guixin, ajoutant que "cela fait 15 jours. Ils ont vécu plus longtemps qu'aucune autre portée de triplés".

Les trois bébés panda sont nés aux petites heures le 29 juillet au Safari Park Chimelong de Guangzhou, ou Canton, dans le sud de la Chine. Le sexe des petits n'a pas été encore établi et ils seront baptisés ultérieurement.

Leur mère Juxiao vient du Centre chinois de protection et de recherche sur le panda géant à Wolong, dans le Sichuan.

Une vidéo diffusée par les soigneurs montre Juxiao assise dans le coin d'une pièce mettant bas puis léchant ses rejetons après quatre longues heures de travail. A bout de forces, elle se couche sur le flanc, incapable de s'occuper de sa progéniture.

D'abord placés en couveuse, ils ont été rendus à leur mère pour l'allaitement. Des photos transmises à l'AFP montrent les bébés panda au pelage rosâtre, les yeux fermés dans leur couveuse sous une épaisse couverture blanche.

Une responsable de la réserve naturelle de Wolong, dans le Sichuan, autorité en matière de pandas, estime qu'il est trop tôt pour crier victoire et considérer les bébés hors de danger. "On pourra dire qu'ils sont sortis d'affaire quand ils auront atteint l'âge de six mois", a indiqué Mme Zhao.

Les pandas vivent à l'état naturel essentiellement dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Environ 1600 individus en liberté ont été recensés.

Neuer Inhalt Horizontal Line