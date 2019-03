Zurich, St-Gall, Genève et Bâle figurent parmi le "top 10" des villes européennes avec le plus fort taux de consommation de cocaïne et d'ecstasy. Berne occupe la 11ème place de ce classement qui comptabilise 85 villes.

Dans les villes suisses, la consommation de cocaïne et d'ecstasy est bien supérieure à la moyenne européenne. En revanche, pour les amphétamines, elle se situe très en-dessous de la moyenne, a indiqué jeudi dans un communiqué l'Institut fédéral de recherche sur l'eau Eawag.

Ce dernier a réalisé avec l'Université de Lausanne les analyses pour la Suisse. Cette étude annuelle s'effectue en collaboration avec l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. En tout, les chercheurs ont prélevé chaque jour pendant une semaine, au printemps 2018, des échantillons d'eaux usées dans 85 villes européennes qui comptaient au total 38 millions d'habitants.

La consommation de drogue augmente en Europe

Les échantillons ont été analysés afin de détecter des traces d'amphétamine, de cocaïne, d'ecstasy et de métamphétamine. En Suisse, les valeurs mesurées pour la cocaïne et l'ecstasy correspondent aux chiffres des années précédentes. Il n'y avait pas de données concernant la métamphétamine en 2018.

En Europe, la consommation de drogue a progressé en 2018 par rapport à l'année précédente. Dans plusieurs villes, les traces détectables de cocaïne et d'ecstasy ont augmenté.

Presque toutes les villes ont signalé une hausse des résidus d'amphétamine. Mais les quantités mesurées diffèrent considérablement entre les différents lieux examinés.

Selon les données, la métamphétamine est de plus en plus consommée à Chypre, dans l'est de l'Allemagne, en Espagne et dans le nord de l'Europe.

