Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 23:00 22. septembre 2018 - 23:00

Genève-Servette a su rebondir après sa défaite initiale à Bienne. Les Genevois se sont imposés 3-1 face à Fribourg Gottéron avec un Gauthier Descloux au sommet de son art.

Robert Mayer n'avait pas démérité à Bienne mais il n'avait pas sorti les arrêts qui "sauvent". Descloux a su saisir sa chance suite à sa titularisation contre Gottéron. Il a détourné un penalty de Mottet et réalisé un arrêt décisif sur Rossi à la 51e minute. Le Fribourgeois avait joué un bien mauvais tour à ses "compatriotes".

"Je suis très fier de mon équipe. On a réussi deux tiers-temps de folie sur le plan défensif après une première période difficile. On s'est serré les coudes." Auteur de plusieurs parades spectaculaires, Descloux plaidait coupable sur la seule réussite fribourgeoise. "Je suis aussi responsable sur le but encaissé. Si je ne le prends pas, on ne se serait pas retrouvé autant sous pression à la fin." Le no 34 des Vernets devrait selon toute logique garder la cage mardi à Malley.

"Trop indisciplinés"

Du côté des vestiaires fribourgeois, les mines étaient nettement moins réjouies. Zéro point, deux petits buts et 16 pénalités mineures, le tableau n'est pas réjouissant au terme du premier week-end. "C'est clair qu'il nous manque la réussite et que nous sommes trop indisciplinés, relève Julien Sprunger. Nous avons livré les deux fois un bon premier tiers-temps mais nous sommes "tués" par des buts encaissés en infériorité numérique."

Le capitaine fribourgeois estime que le jeu à 5 contre 5 est bon. "Au niveau du système, c'est ce qu'on veut jouer. Mais vendredi on a pris 9 pénalités et samedi 7. C'est beaucoup trop. Et de surcroît, notre jeu de puissance n'est pas encore efficace."

Neuer Inhalt Horizontal Line