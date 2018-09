Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 22:22 22. septembre 2018 - 22:22

Les esprits seront plus légers aux Vernets à la reprise de l'entraînement lundi.

Grâce à un Gauthier Descloux étincelant dans les buts et à un Cody Almond incisif, Genève-Servette a en effet battu Fribourg Gottéron 3-1 samedi en National League au terme d'un derby romand fort plaisant. Le GSHC est donc parvenu à éviter de boucler le premier week-end sans comptabiliser de point. En revanche, les mines seront plus inquiètes du côté de St-Léonard, où la production offensive a déjà de quoi interroger.

Les joueurs de Chris McSorley sont parvenus à effacer partiellement la mauvaise image laissée à Bienne. Gauthier Descloux avait pris la place de Robert Mayer dans la cage, et le choix s'est avéré payant. Le Fribourgeois a brillé face à ses "compatriotes". Il s'est même payé le luxe de détourner un penalty de Mottet (18e) alors que le score était de 1-0.

Côté fribourgeois, le rendement de l'attaque est nettement insuffisant. Pourtant, sur le papier, Gottéron semble posséder trois lignes capables de produire du jeu. Mais le résultat ne saute pas aux yeux. Le duo Sprunger - Bykov est resté très discret. Samuel Walser et Rossi sont passés presque inaperçus. On a un peu plus vu la ligne emmenée par Jim Slater. L'Américain devait se faire pardonner son expulsion de la veille. Il a largement payé de sa personne devant la cage genevoise, mais sans réussir à conclure.

Les Fribourgeois ne possédaient pas dans leurs rangs un finisseur du format de Cody Almond, auteur d'un doublé aux 16e et 31e minutes. Quand l'ancien joueur de Minnesota est bien luné, il représente une arme précieuse dans une attaque genevoise où de nombreux joueurs se cherchent encore. Jeremy Wick, Tanner Richard ou Noah Rod ont encore de la marge pour apporter plus à une équipe dont il est encore difficile de cerner le véritable potentiel.

Dans ce derby animé où les poings ont parfois volé plus que de raison, Gottéron a repris des couleurs dans le dernier tiers-temps. Après le but de Mottet (52e), les Genevois ont perdu de leur sérénité tout en inquiétant sur des contres le portier Reto Berra. Impérial, Descloux a tenu la baraque.

Neuer Inhalt Horizontal Line