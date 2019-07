"Ce serait magnifique de décrocher une médaille. Mais le top 5 reste mon objectif": Jérémy Desplanches ne s'enflamme avant la finale du 200 m 4 nages des Mondiaux de Gwangju.

"C'est stylé de me retrouver à la ligne d'eau no 4, en ayant réussi le meilleur chrono. Mais je suis toujours un outsider", a expliqué le Genevois, qui a battu son record de Suisse (1'56''73) pour signer le meilleur temps des demi-finales.

"Dans cette finale, il y a cinq ou six nageurs (réd: six en fait) qui sont déjà allés plus vite que moi. Je suis content d'être à cette place, mais conscient de ma position dans la hiérarchie", a confié le Genevois à Keystone-ATS.

"Je suis optimiste. Mais pour que j'obtienne une médaille, il faudrait des contre-performances de mes adversaires, et une grosse performance de ma part", a poursuivi le champion d'Europe en titre de la spécialité, qui n'a pas puisé dans ses réserves mercredi: "J'espère avoir encore quelques dixièmes de seconde sous le pied. Si je me repose bien, je peux faire mieux en finale", a-t-il souligné.

"Mais je n'ai pas relâché mon effort en demi-finale", a par ailleurs assuré Jérémy Desplanches. "Il fallait que j'aille très vite. Nous étions quatre nageurs rapides dans ma série, et il y en avait également quatre dans la deuxième demi-finale", a-t-il encore expliqué. "Mais je ne me suis pas battu dans les quinze derniers mètres. Je me suis contenté de garder mon rythme", a-t-il glissé.

