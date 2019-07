Jérémy Desplanches n'a pas manqué son entrée dans les championnats du monde en grand bassin de Gwangju.

Le Genevois (25 ans le 7 août) a signé le 4e temps des séries du 200 m 4 nages. Il s'est donc qualifié aisément pour les demi-finales prévues en soirée (à 14h30 en Suisse).

Cinquième meilleur performeur mondial de l'année, le champion d'Europe en titre de la spécialité a nagé en 1'58''43. Il a pris un départ canon, et n'avait d'ailleurs que quatre centièmes de retard aux 150 m sur le temps de passage de son record de Suisse établi en demi-finale des Mondiaux 2017 (1'56''86). Mais il a logiquement relâché son effort sur la dernière longueur de bassin.

C'est le vétéran hongrois Laszlo Czeh (33 ans), recordman d'Europe et quintuple champion d'Europe de la spécialité, qui a signé le meilleur temps des séries. Le Japonais Daiya Seto (1'57''90), double champion du monde du 400 m 4 nages, et l'Américain Chase Kalisz (1'58''20), tenant du titre sur 200 m 4 nages, se sont montrés plus rapides que Jérémy Desplanches.

En lice sur 100 m libre mercredi, Nils Liess n'a pour sa part pas pu se hisser en demi-finales. Le Genevois, 31e des séries, a néanmoins battu son record personnel en 49''42. Quant au relais 4x100 m 4 nages mixte composé de Roman Mityukov, Yannick Käser, Maria Ugolkova et Noémi Girardet, il a dû se contenter d'un 13e rang en 3'48''98, à 0''72 du record de Suisse.

