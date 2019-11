L'équipe de Suisse a réussi son entrée dans la Deutschland Cup à Krefeld. Elle a en effet battu la Slovaquie 5-2 pour son premier match de ce tournoi quadrangulaire.

Après un premier tiers au terme duquel le tableau d'affichage n'avait pas bougé malgré deux essais slovaques sur le cadre du but défendu pour la première fois par Nyffeler, les choses se sont décantées à partir de la mi-match. Les Helvètes ont alors inscrit trois buts en moins de sept minutes, par Fuchs (31e), Bertaggia (36e) et Moy (38e). Les hommes de Patrick Fischer, très dominateurs, visaient aussi à trois reprises les montants adverses.

Alors qu'ils avaient tout pour tranquillement gérer la fin de la rencontre, les Suisses se déconcentraient de manière coupable. En l'espace de 28 secondes, les Slovaques revenaient à une longueur grâce à Krivosik (55'56) et Kudrna (56'24).

Heureusement, Prassl redonnait de l'air à ses couleurs en signant le numéro quatre 34 secondes après le deuxième but slovaque. Et Suter brisait les derniers espoirs adverses avec le 5-2 inscrit dans le but vide à une minute exactement de la sirène.

Fuchs, Moy et Prassl ont chacun marqué pour la première fois sous le maillot de l'équipe nationale.

Neuer Inhalt Horizontal Line