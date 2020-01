Deux activistes papous jugés pour trahison à Jakarta ont été forcés lundi par la cour à retirer leurs étuis péniens traditionnels. Ils ont qualifié cette décision de "raciste".

Le tribunal a refusé d'entamer ses travaux tant que les deux hommes, Dano Anes Tabuni et Ambrosius Mulait, qui s'étaient présentés nus, simplement vêtus de leurs étuis, refuseraient d'enfiler des pantalons.

Après plusieurs heures de négociations les deux hommes, qui portaient également des coiffures de plumes traditionnelles, des maquillages tribaux et avaient peint le mot "Singe" sur leurs torses, ont accepté de retirer leurs étuis péniens et de revêtir des pantalons. Ces étuis "font partie de mon identité", a affirmé Ambrosius Mulait. "Nous avons été la cible de racisme en dehors du tribunal, et désormais à l'intérieur du tribunal".

Drapeau papou interdit

Les Papous, qui sont originaires de Mélanésie, sont des chrétiens qui n'ont que peu de liens culturels avec la majorité musulmane d'Indonésie. Leurs revendications d'indépendance ont provoqué des heurts au cours des derniers mois.

Six Papous ont été arrêtés en août pour avoir participé à une manifestation près du palais présidentiel à Jakarta, au cours duquel le drapeau papou avait été brandi. Ce symbole d'indépendance est illégal en Indonésie.

Ancienne colonie hollandaise, la Papouasie est passée sous le contrôle de l'Indonésie dans les années 60, après un référendum d'autodétermination contesté. Une guérilla indépendantiste larvée est depuis active dans la région.

