Deux bélugas évoluant dans un aquarium de Shanghai sont arrivés mercredi en Islande pour couler des jours paisibles dans un sanctuaire marin unique au monde. Le site pourrait accueillir près de 3000 cétacés actuellement en captivité.

Après avoir traversé le globe dans des caissons étanches, "Petite blanche" et "Petite grise", deux femelles de 12 ans, ont atterri vers 13h45 à l'aéroport international de Keflavik, près de la capitale Reykjavik.

L'appareil a été inspecté par la douane avant que des vétérinaires de l'Autorité alimentaire et vétérinaire islandaise (MAST) n'aillent s'enquérir de la santé des deux cétacés.

"Nous avons travaillé avec 'Petite blanche' et 'Petite grise' ces 18 derniers mois pour qu'elles soient prêtes pour le long voyage, et aussi calmes et détendues que possible", a expliqué en Islande Andy Bool, responsable de l'association Sea Life Trust, initiateur du projet avec l'organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC).

A l'oeil des experts et des touristes

Ces animaux d'environ 900 kilos et quatre mètres de long devaient rejoindre dans la nuit de mercredi à jeudi la baie de Klettsvik (sud-ouest) dans les îles Vestmann. Cette baie vaste de 32'000 m2 et qui atteint 10 mètres de profondeur est un terrain de jeu trois étoiles comparé aux bassins du Changfeng Ocean World, un parc aquatique où elles amusaient les visiteurs.

En Islande, les deux bélugas - ou baleines blanches - continueront à bénéficier de soins, de crainte qu'ils ne parviennent à survivre seuls dans la nature. Mais aussi à évoluer sous l'oeil des touristes. Un centre d'accueil de visiteurs a été en effet construit et de petits groupes pourront approcher les bélugas en bateau.

C'est aussi dans la baie de Klettsvik qu'avait été relâché l'orque Keiko, héros du film "Sauvez Willy". Lui n'avait toutefois réussi à s'adapter à son nouvel environnement et avait fini par mourir dix-huit mois plus tard.

Préparation au voyage

Pour se préparer à leur nouvel espace de vie, les baleines de Shanghai ont été entraînées à retenir leur respiration plus longtemps, mais aussi à gonfler leur musculature pour faire face aux marées et aux courants, et à prendre un peu de graisse pour affronter les froides températures islandaises.

Plus de 3000 baleines et dauphins vivent en captivité et d'autres bélugas pourraient les rejoindre. "Nous allons étudier la possibilité de faire venir d'autres bélugas dans ce sanctuaire une fois que 'Petite blanche' et 'Petite grise' se seront acclimatées", a indiqué Cathy Williamson de la WDC.

"Et nous espérons que notre projet de sanctuaire constituera un modèle pour le développement de sanctuaires ailleurs dans le monde".

Ironie du lieu

Des militants de défense des animaux ont souligné l'ironie du choix de l'Islande comme lieu d'accueil de ce sanctuaire, ce pays défiant ouvertement une interdiction internationale de chasser les baleines.

Le projet de sanctuaire, dont le coût total n'a pas été dévoilé, a démarré avec une donation de plusieurs millions de livres de Merlin Entertainment (Lego Land, Tussauds group), le groupe de loisirs qui possède le Changfeng Ocean World.

