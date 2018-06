Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27 juin 2018

Vladimir Petkovic a procédé à deux changements dans son onze de départ ce soir à Nijni Novgorod pour affronter le Costa Rica. Breel Embolo et Mario Gavranovic sont titulaires.

Le Bâlois remplacera Steven Zuber sur le flanc gauche. Malade, le Zurichois est resté à l'hôtel. Quant au Tessinois, il prendra la place de Haris Seferovic qu'il avait avantageusement remplacé vendredi à la pause lors du succès 2-1 devant la Serbie à Kaliningrad.

Vladimir Petkovic alignera, par ailleurs, les quatre joueurs qui risquent une suspension s'ils écopent d'un avertissement dans cet ultime match de poules: Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Valon Behrami et Xherdan Shaqiri. On aurait pu penser que le "Mister" ménage Lichtsteiner et Behrami avant un éventuel huitième de finale qui deviendra réalité si la Suisse ne s'incline pas dans l'ancienne Gorki face à la seule équipe de cette Coupe du monde à n'avoir pas encore inscrit le moindre but.

La Suisse jouera ce soir à Nijni Novgorod dans la composition suivante: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic.

