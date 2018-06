Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Deux conducteurs ivres ont provoqué des accidents en s'endormant au volant ce week-end dans le canton de Fribourg, à Courgevaux et Bossonnens. Tous deux s'en sont sortis indemnes, a indiqué la police cantonale.

Le premier accident s'est produit dimanche à 04h45 dans le tunnel des Vignes sur l'autoroute A1 près de Courgevaux, en direction d'Avenches (VD). Après s'être assoupi, un automobiliste de 23 ans est entré en collision avec le véhicule qui le précédait, conduit par un homme de 49 ans. Suite au choc, les deux véhicules se sont immobilisés sur la voie de droite.

Les agents de la police ont saisi provisoirement le permis de l'automobiliste fautif. La voie de circulation de droite a été fermée pendant près d'une heure pour les besoins de l’intervention. Un garage de service a pris en charge les véhicules accidentés.

Il percute un bâtiment

Le second accident s'est produit vers 23h45 à Bossonnens, où un automobiliste de 48 ans s'est aussi endormi au volant. Il a dévié de sa trajectoire et a heurté une barrière à droite de la chaussée avant de terminer son embardée contre la façade d’un bâtiment. Il a ensuite déplacé son véhicule, l’a stationné à proximité et a quitté les lieux.

Dépêchée sur place, une patrouille de la police cantonale fribourgeoise a identifié le propriétaire de la voiture et l’a interpellé à son domicile. L’homme a reconnu qu’il s’était assoupi et avait provoqué l’accident. Les agents ont également constaté qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool.

Les pompiers ont été sollicités afin de neutraliser les hydrocarbures. Le véhicule a été pris en charge par un garage de service.

