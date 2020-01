Deux enfants de huit ans ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans l'accident d'un bus scolaire jeudi matin dans la région d'Eisenach, en Allemagne. Quinze autres enfants ont reçu des soins pour des blessures superficielles et une assistance psychologique.

Le chauffeur du bus a quant à lui été commotionné, selon la même source, selon la police. Vingt-deux écoliers se trouvaient à bord du véhicule quand celui-ci a quitté la chaussée verglacée et glissante vers 07h30.

Le bus est tombé dans un fossé, a fait plusieurs tonneaux et a terminé sa course dans un ruisseau, couché sur le côté. La conduite était également rendue difficile par le brouillard. Selon les premières constatations de la police, le véhicule n'a pas subi de défaillance technique. Le chauffeur n'est pas non plus mis en cause.

Le bus scolaire était parti d'Eisenach et devait déposer les enfants à l'école primaire de Berka, à une douzaine de kilomètres.

Dans un autre accident de bus scolaire, cette fois-ci en Bavière (sud-est), neuf enfants ont été blessés quand leur véhicule a percuté un arbre pour une raison encore indéterminée, a annoncé un porte-parole de la police de Rosenheim. Le chauffeur est gravement blessé tandis que les enfants ne souffrent que de blessures légères à moyennes.

