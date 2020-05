Deux joueurs de Parme ont été placés en quarantaine après avoir été testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé samedi le club de Serie A italienne.

Le club a soumis l'ensemble de son "groupe équipe" (joueurs et encadrement) à deux types de tests (prélèvement nasal à l'aide d'un écouvillon et test sérologique). Les résultats sont négatifs "sauf pour deux joueurs qui sont positifs à l'écouvillon mais négatifs au second", précise le club sur son site internet.

"Les joueurs - tous deux en excellente condition physique et asymptomatiques - ont donc immédiatement été placés en isolement et le club les suivra constamment", poursuit le club, qui ajoute que la reprise de l'entraînement collectif reste prévue lundi "dans le respect rigoureux" des protocoles sanitaires.

La Ligue a indiqué mercredi qu'elle souhaitait une reprise du championnat le 13 juin. Mais la fédération italienne a annoncé jeudi avoir chargé une équipe d'inspecteurs de vérifier le respect par les clubs de Serie A du protocole sanitaire mis en place pour permettre la reprise des entraînements.

De nombreux clubs jugent ce protocole sanitaire trop strict, voire absolument inapplicable. Il prévoit notamment une quarantaine collective - toute l'équipe et tout l'encadrement - en cas de test positif sur un seul membre du "groupe équipe".

Les clubs aimeraient se caler sur le modèle allemand, qui prévoit une quarantaine individuelle. L'Allemagne est pour l'instant le seul grand championnat européen à avoir repris la compétition, samedi.

