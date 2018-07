Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juillet 2018 10:52 16. juillet 2018 - 10:52

Deux militaires ont été grièvement blessés dans un accident de la circulation impliquant un véhicule de l'armée lundi matin à Linden (BE). Au total, 19 hommes ont été blessés après que leur véhicule est sorti de la route avant de se retourner.

Un militaire gravement blessé à la tête a été héliporté par la REGA à l'hôpital. Un autre homme lui aussi gravement atteint souffrirait de lésions dorsales. Quatre autres militaires souffrent eux de blessures de moyenne gravité.

Les treize autres occupants du véhicule ont été légèrement blessés, annonce le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). L'accident de la circulation est survenu alors qu'une section de 19 militaires se rendait de Jassbach (BE) à Thoune (BE) pour une instruction au tir.

La cause de l'accident n'est pas encore connue. Le juge d'instruction militaire a été saisi de l'affaire. L'encadrement de la troupe est assuré sur place, précise le DDPS.

Neuer Inhalt Horizontal Line