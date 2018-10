Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Une instruction pénale a été ouverte pour violation du secret de fonction contre les municipaux de Vevey Libre Michel Agnant et Jérôme Christen. Leur domicile et bureaux à la Municipalité de Vevey (VD) ont été perquisitionnés vendredi.

"Ces opérations ont été menées par la police de sûreté sur ordre du procureur", a déclaré à Keystone-ATS Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale. "La présomption d'innocence prévaut jusqu'au terme de la procédure", a rappelé M. Sauterel. Il a souligné que cette instruction pénale était différente de celle ouverte contre le municipal Lionel Girardin.

A la Blécherette

"La police est arrivée vers 06h15, elle a saisi l'ordinateur portable et le téléphone. La perquisition s'est poursuivie au bureau, puis nous avons été interrogés au Centre de la Blécherette", a expliqué Jérôme Christen à Keystone-ATS, revenant sur une information du Matin Dimanche.

"La police fait son travail. Le noeud du problème, c'est les propos tenus à notre égard par nos détracteurs", relève-t-il. Il est en effet reproché aux deux municipaux d'avoir transmis des documents confidentiels en lien avec l'affaire Girardin à la commission de gestion du Conseil communal.

"De notre point de vue, aucun de ces documents n'était confidentiel. Sans compter que la commission est assermentée et tenue au secret de fonction. L'enquête tranchera", souligne le municipal.

"On a toujours agi dans l'intérêt de la ville", ajoute M. Christen. Selon lui, à chaque fois que lui et son collègue ont tenté de creuser l'affaire Girardin, on leur a mis des embûches. La dernière en date, "nos collègues qui en viennent à nous dénoncer à la justice, est difficile à admettre", note-t-il.

Parquet informé

La syndique Elina Leimgruber confirme avoir dénoncé au Ministère public des fuites de documents, ce depuis un certain temps. "A chaque fois que des informations confidentielles sont sorties du cadre de l'administration, la Municipalité a rendu le Parquet attentif", a-t-elle relevé dimanche.

Dans ce cadre, "la Commission de gestion a signalé à la Municipalité avoir reçu un document anonyme issu de l'administration. La Municipalité a transmis l’information au Ministère public, mais elle n'a pas porté plainte", souligne-t-elle.

Dissensions

Pour rappel, des tensions minent le climat au sein de la Municipalité de Vevey depuis bientôt deux ans. Des dissensions ont éclaté entre les deux élus de Vevey Libre et le reste de la Municipalité, notamment sur le dossier du logement. S'y est ajoutée l'affaire Girardin, du nom du municipal socialiste soupçonné de conflit d'intérêts.

