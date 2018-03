Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 avril 2011 12:16 03. avril 2011 - 12:16

Une femme de 66 ans et un homme de 45 ans, qui campaient dans leur voiture à Antibes (sud de la France), ont été retrouvés morts samedi. Ils ont probablement été intoxiqués par le gaz d'une bonbonne alimentant leur mini-frigo, a précisé dimanche le commissariat de la ville.

Originaires de l'Ain, les deux victimes dormaient sur un matelas installé dans leur Peugeot 807. La police a constaté des odeurs de gaz à son arrivée. Elle privilégie la thèse d'une "mort accidentelle" et "exclut un suicide". Des analyses de sang permettront de confirmer la thèse de l'intoxication.

Les victimes, probablement une mère et son fils, avaient aménagé leur voiture en modeste "camping-car" et disposaient d'une multitude de provisions. Le véhicule garé au pied du Fort Carré, non loin du port de plaisance, était fermé de l'intérieur.

